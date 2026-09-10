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Владимирские новости

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В Гусь‑Хрустальном молодой парень напал на Росгвардейца

В Гусь‑Хрустальном молодой парень напал на Росгвардейца

23-летний житель Гусь-Хрустального обвиняется в избиении двух сотрудников Росгвардии, потребовавших прекратить нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.

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