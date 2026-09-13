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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравцов не будет судиться с «Трактором» из-за ситуации с контрактом. Форвард рассчитывает на обмен в другой клуб («Матч ТВ»)

Форвард Виталий Кравцов не будет судиться с « Трактором » из-за ситуации с контрактом, сообщает « Матч ТВ ».

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