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Россия нарастила поставки СПГ в Китай до рекордного уровня за два года

Россия нарастила поставки СПГ в Китай до рекордного уровня за два года

Россия в июле 2026 года поставила в Китай 951 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 43% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

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