В чипах AMD нашли неизлечимую уязвимость. Пораженные компьютеры можно только уничтожить

Дефект «Sinkclose» в сотнях миллионов чипов AMD допускает глубокие, практически неустранимые вирусыИсследователи из компании IOActive обнаружили критическую уязвимость в процессорах AMD, получившую название Sinkclose — она может позволить хакерам внедрять практически неудаляемое вредоносное ПО в миллионы компьютеров и серверов по всему миру.