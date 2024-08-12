В чипах AMD нашли неизлечимую уязвимость. Пораженные компьютеры можно только уничтожить

Дефект «Sinkclose» в сотнях миллионов чипов AMD допускает глубокие, практически неустранимые вирусыИсследователи из компании IOActive обнаружили критическую уязвимость в процессорах AMD, получившую название Sinkclose — она может позволить хакерам внедрять практически неудаляемое вредоносное ПО в миллионы компьютеров и серверов по всему миру.
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