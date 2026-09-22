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Шипулин: чтобы допустить наших спортсменов, нужна политическая воля руководителя IBU

Шипулин: чтобы допустить наших спортсменов, нужна политическая воля руководителя IBU

Чемпион мира 2017 года в эстафете, экс-биатлонист Антон Шипулин заявил, что новому президенту IBU Тиму Фарчнику необходима политическая воля для принятия решения по допуску российских спортсменов.

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