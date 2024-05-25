Правительство дало важное поручение по отоплению домов

Российское правительство поручило Минэнерго, Минстрою и Ростехнадзору провести оценить готовность муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону в осенне-зимний период 2024-2025 годов.
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