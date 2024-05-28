Марочко: харьковские пожарные не едут на природные пожары из-за мин ВСУ

Украинские пожарные не хотят выезжать для тушения возгораний в лесах Харьковской области из-за установленных там ВСУ мин, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко.
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