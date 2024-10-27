Санду: Молдавия ввела санкции против РФ, чтобы самим защититься от них

Молдавия ввела антироссийские санкции с целью защитить страну от них самих. Такое заявление сделала действующий президент республики Майя Санду на дебатах со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Александром Стояногло.
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