Итальянцам показали нацистов на Украине. Потом извинились

«Я глубоко сожалею, что дал слово, пусть даже на несколько секунд, украинскому солдату, на котором была нашивка с нацистской символикой…», — пишет итальянский журналист Иларио Пьяньерелли, выпустивший ранее репортаж с солдатом ВСУ в кепке со знаком дивизии СС.