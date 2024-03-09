Проверка по информации о получении повреждений лыжницами во время спортивных соревнований в Краснодарском крае поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства

В средствах массовой информации широко распространялась информация о том, что в Сочи во время спортивных соревнований по лыжному спорту, участвуя в 10-километровом забеге и попав в снежную бурю, несколько спортсменок получили повреждения.
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