Расчет БПЛА «Скат 350 М» показал уничтожение двух БТР и живой силы ВСУ

Расчеты БПЛА «Скат 350 М» отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли и уничтожили пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в Курской области.
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