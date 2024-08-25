Как мигранты смогли захватить заложников в колонии строгого режима, а начальников - убить? Честный разбор о происходящем в тюрьмах России

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Ольга
Смертная казнь и все станет на свои места. Наш народ не хочет оплачивать жизнь террористам!!!
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3 час.
Георгий Корнев
В твоих словах есть логика. Навального (иноагента, экстремиста, террориста) за полярный круг загнали. Эти же не лучше.
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3 час.
Валерий Иванович Емельяненко
Как же мы &quot;такие демократы и гуманисты&quot; можем ввести смертную казнь террористам и прочим ублюдкам? Мы же &quot;цивилизованным&quot; странам зуб давали что больше никогда не обидим тих&quot;заблудших&quot;нелюдей, лучше будем их кормить лет по 20-25 и они исправятся и не будут трогать ни козявку и с мухами дружить.
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3 час.

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