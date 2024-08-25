Как мигранты смогли захватить заложников в колонии строгого режима, а начальников - убить? Честный разбор о происходящем в тюрьмах России

О захвате заложников несколькими заключёнными исправительной колонии №19 (ИК-19) Волгоградской области стало известно около часа дня в пятницу, 23 августа.
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