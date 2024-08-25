Как мигранты смогли захватить заложников в колонии строгого режима, а начальников - убить? Честный разбор о происходящем в тюрьмах России

Валерий Иванович Емельяненко

Как же мы "такие демократы и гуманисты" можем ввести смертную казнь террористам и прочим ублюдкам? Мы же "цивилизованным" странам зуб давали что больше никогда не обидим тих"заблудших"нелюдей, лучше будем их кормить лет по 20-25 и они исправятся и не будут трогать ни козявку и с мухами дружить.