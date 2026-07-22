Простых решений больше нет: ЕС столкнулся с трудностями при подготовке 21-го пакета антироссийских санкций

После ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии Будапешт больше не считается главным препятствием для принятия новых ограничений против России, однако согласование 21-го санкционного пакета Евросоюза все равно оказалось сложным.
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