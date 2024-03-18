КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра

Global Look Press/Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com КНДР провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра 600 миллиметров, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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