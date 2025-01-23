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Российские зумеры чаще всего учатся ради финансовых успехов

Российские зумеры чаще всего учатся ради финансовых успехов

Зумеры, в отличие от других поколений, в вопросе образования больше нацелены на повышение заработной платы, что подтверждает 55% респондентов из этой группы, тогда как старшие поколения (поколение Х, бумеры) чаще ориентируются на личное развитие через обучение.

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