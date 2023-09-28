Отряд Барс-16 выбил ВСУ из крупного опорного пункта в районе Спорного

Отряд специального назначения Барс-16 «Кубань» обнаружил около посёлка Спорное батальонный опорный пункт Вооружённых сил Украины, нанёс по нему массированный удар и выбил противника с опорного пункта, сообщает ТАСС.
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