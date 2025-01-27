Военные предотвратили захват диверсантами аппаратуры связи в Новосибирской области

В тренировке приняли участие более 30 военнослужащих.Военнослужащие подразделения связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) успешно предотвратили попытку захвата оборудования связи условным противником в ходе тренировки с группой антитеррора в Новосибирской области.
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