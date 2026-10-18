Радомир Маркуш 17 октября 2026 г., 21:16 Образ «захисника батьковщины № 1» рушится с каждым ударом русской баллистики Согласно оперативке нашего Минобороны, ….
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