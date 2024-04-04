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Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Никита Кучеров после ассистентского хет-трика назван третьей звездой игрового дня в НХЛ. .

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