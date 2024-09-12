С 2023 года в Петербурге за состоянием асфальта на частных территориях следит ИИ

Он в реальном времени анализирует видеопоток с камер, установленных в автомобилях, и обнаруживает дефекты С лета 2023 года в Петербурге за состоянием асфальтового покрытия на частных участках следит искусственный интеллект.
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