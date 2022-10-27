Газета Труд

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Пошли на посадку

Пошли на посадку

Очередной скандал в гражданской авиации. Следственный комитет РФ обнародовал факты взяточничества со стороны высокопоставленных чиновников, отвечающих за организацию работы высшей квалификационной комиссии и сертификацию авиационных учебных центров.

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