Пошли на посадку

Очередной скандал в гражданской авиации. Следственный комитет РФ обнародовал факты взяточничества со стороны высокопоставленных чиновников, отвечающих за организацию работы высшей квалификационной комиссии и сертификацию авиационных учебных центров.
Очередной скандал в гражданской авиации. Следственный комитет РФ обнародовал факты взяточничества со стороны высокопоставленных чиновников, отвечающих за организацию работы высшей квалификационной комиссии и сертификацию авиационных учебных центров.
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