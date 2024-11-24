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Российский нейрохирург оценил доступность оборудования для проведения сложных операций

Российский нейрохирург оценил доступность оборудования для проведения сложных операций

Всё необходимое для проведения хирургических вмешательств медицинское оборудование в России есть, сообщил в интервью «Известиям» нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Семен Мельченко.

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