Российский нейрохирург оценил доступность оборудования для проведения сложных операций

Всё необходимое для проведения хирургических вмешательств медицинское оборудование в России есть, сообщил в интервью «Известиям» нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Семен Мельченко.
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