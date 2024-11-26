Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Это было поздно ночью», — Лиса из BLACKPINK заявила о страшной ситуации, повторяющейся 3 ночи подряд в отеле

«Это было поздно ночью», — Лиса из BLACKPINK заявила о страшной ситуации, повторяющейся 3 ночи подряд в отеле

Лиса из BLACKPINK чаще всего разговаривает с публикой только о своей творческой деятельности. Она любит делиться эмоциями после концертов, рассказывать о том, какие наряды она подбирает для мероприятий, но те паранормальных явлений девушка практически никогда не поднимала.

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