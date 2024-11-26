Лиса из BLACKPINK чаще всего разговаривает с публикой только о своей творческой деятельности. Она любит делиться эмоциями после концертов, рассказывать о том, какие наряды она подбирает для мероприятий, но те паранормальных явлений девушка практически никогда не поднимала.