НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Сдрейфили иудеи. Вот так идти в лоб на Газу у них нет газу. Знают, что они там сами себя похоронят. В тесной застройк...Официальный предс...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот от куда извращенцы берутся, так скоро в целях экономии политики и чиновники с набедренными повязками ходить начну...Немецкий канцлер ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Откуда бы летели? С преисподней? Да пиндюки первыми бы их получили... Ну и от dead hand alsoАмериканский журн...

На мопедах и пикапах: появившиеся в сети новые кадры первых часов атаки ХАМАС на Израиль были удалены сервисом видеопубликаций

На мопедах и пикапах: появившиеся в сети новые кадры первых часов атаки ХАМАС на Израиль были удалены сервисом видеопубликаций

Израильская сторона опубликовала кадры первых часов атаки группировки ХАМАС на Израиль. На кадрах можно было видеть, как члены группировки пешком, на мопедах и пикапах без какого-либо сопротивления пересекают границу Израиля, проезжая и проходя через дыры в пограничном заборе, который сам по себе сложно назвать непреодолимой преградой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх