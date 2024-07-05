Китай намерен продвигать углубленное сопряжение инициативы "Пояс и путь" с Национальной стратегией развития Таджикистана -- Си Цзиньпин

Душанбе, 5 июля /Синьхуа/ -- Китайская сторона намерена с таджикской стороной совместно продвигать углубленное сопряжение инициативы "Пояс и путь" с Национальной стратегией развития Таджикистана на период до 2030 года в интересах содействия развитию и возрождению двух стран.
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