Китай намерен продвигать углубленное сопряжение инициативы "Пояс и путь" с Национальной стратегией развития Таджикистана -- Си Цзиньпин

Душанбе, 5 июля /Синьхуа/ -- Китайская сторона намерена с таджикской стороной совместно продвигать углубленное сопряжение инициативы "Пояс и путь" с Национальной стратегией развития Таджикистана на период до 2030 года в интересах содействия развитию и возрождению двух стран.