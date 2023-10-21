EUobserver: Литва рассчитывает оставить Россию без вязальных спиц, гвоздей и игл

Страна считает, что это позволит подорвать русскую экономику.Литва разработала предложение о включении в 12-й пакет антирусских санкций запрещения поставок в Россию стальных гвоздей и металлических кнопок, а также игл для шитья и спиц для вязания.
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