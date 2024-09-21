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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич поддержал идею матча сборных России и Медиалиги: «Если не пойдут те, кто ненавидит медиафутбол, придут те, кто любят – дети все заполнят»

«Это было бы шоу, очень много болельщиков. Даже если бы не пошли те, кто ненавидит медиафутбол, пришли бы те, кто его любит – дети бы все заполонили.

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