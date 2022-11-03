Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • unessednes
    Koмпaктный и мoщный пopтaтивный oбoгpевaтeль с кepамичecким нaгpевoм, пoдключaeтcя пpямo к pозeткe в cтeнe, oчeнь экo...Миллер об издеват...
  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...

У Кварацхелии угнали машину из дома в Неаполе. Хвича спал и ничего не заметил

У Хвичи Кварацхелии угнали машину прямо из дома в Неаполе.  Вчера вечером грузинский полузащитник стал жертвой кражи в своем доме в Кумах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх