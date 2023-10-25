"Только США могут объединить мир". Бредни Байдена нервируют американцев. Байден заявил, что Америка должна поддерживать конфликты на Украине и Ближнем Востоке, так как только ее лидерство "объединяет мир", сообщает RS.
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