Захарова о призыве главы МИД Норвегии помочь Украине «победить»: «Лучше бы спасали остатки» Лучше бы западные союзники спасали остатки украинского государства, чем мечтали о его победе.
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Захарова о призыве главы МИД Норвегии помочь Украине «победить»: «Лучше бы спасали остатки» Лучше бы западные союзники спасали остатки украинского государства, чем мечтали о его победе.
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