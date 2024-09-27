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Царьград

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Политолог предупредил о манипуляциях США с дальнобойными ракетами

Политолог предупредил о манипуляциях США с дальнобойными ракетами

США не разрешили Зеленскому бить западным дальнобойным оружием по России, пишет The Times. Но США не поставили крест на идее, уверен политолог Блохин.

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