Озерчанка лишилась почти миллиона рублей, поверив в замену счетчиком за рубль

Жительница Озерска потеряла 900 тысяч рублей после звонка о замене электросчетчиков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергоснабжающей компании.
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