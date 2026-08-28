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Zero Hedge

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Topless Sydney Sweeney Bakes A Cake In New 'Birday Boobs' Lingerie Ad

Topless Sydney Sweeney Bakes A Cake In New 'Birday Boobs' Lingerie Ad

Topless Sydney Sweeney Bakes A Cake In New 'Birday Boobs' Lingerie Ad With western birthrates circling the drain, Sydney Sweeney and her 'perfect titties' are once again fighting the good fight for humanity - this time appearing in a new ad for her new lingerie brand, Syrn, entitled "Birthday Boobs.

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