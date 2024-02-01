Как стриглись русские мужчины до революции?

Причёски «скобка» и «горшок» нам хорошо знакомы, но знаете ли вы, кто должен их носить до сих пор? А что такое «крылья голубя», «тупей», «собачьи уши»? В былине о богатыре Добрыне Никитиче есть строки: «У молодого Добрыни Никитича были кудри желтые… а у тебя, голь кабацкая, до плеч висят!» Издревле на Руси мужчины обязательно ухаживали за своими волосами и бородой.