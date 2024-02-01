Russia Beyond
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Russia Beyond

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Какие колядки пою...
  • Виталий Кирпиченко
    Сколько людей столько и мнений! Главное. что обратили внимание, а то ведь миллионы книз пылятся без интереса к ним..Эти шедевры русск...
  • Алексей Наседкин
    Нормальный парень, не Валуев, более похожий на неандертальца. Но ГД РФ не возьмут.Как живет самый в...

Как стриглись русские мужчины до революции?

Как стриглись русские мужчины до революции?

Причёски «скобка» и «горшок» нам хорошо знакомы, но знаете ли вы, кто должен их носить до сих пор? А что такое «крылья голубя», «тупей», «собачьи уши»? В былине о богатыре Добрыне Никитиче есть строки: «У молодого Добрыни Никитича были кудри желтые… а у тебя, голь кабацкая, до плеч висят!» Издревле на Руси мужчины обязательно ухаживали за своими волосами и бородой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх