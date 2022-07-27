Кто делает капремонт в школах Белгорода

Общие цифры: ООО «Еврострой» — 103 914 278 рублей (1 контракт), ОАО «Су-8 БС» — 132 914 278 рублей (1 контракт), ООО «Белгородстройзаказчик-ПЛЮС» — 371 898 960 рублей (2 контракта), ООО «Родной дом» — 299 940 738 рублей (1 контракт), ООО «Кирано» — 59 999 000 рублей (1 контракт), ООО «БСП» — 272 321 402 рублей (1 контракт), ООО «Л+» — 299 999 200 рублей (1 контракт), ООО «Миллениум» — 146 795 453 рублей (1 контракт), ООО «Монтаж фасадных систем» — 48 143 000 рублей (1 контракт).
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