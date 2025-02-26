Противокорабельная ракета тайваньская «Сюн Сань» Тайваньский истребитель F-CK-1 с ракетой «Сюн Сань» под крылом (на внешнем узле).
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Противокорабельная ракета тайваньская «Сюн Сань» Тайваньский истребитель F-CK-1 с ракетой «Сюн Сань» под крылом (на внешнем узле).
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