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Грузопоток по Северному морскому пути за 8 месяцев 2026 года вырос на 15%

Грузопоток по Северному морскому пути за 8 месяцев 2026 года вырос на 15%

Северный морской путь в 2026 г. продолжает наращивать объем перевозок, несмотря на сложные условия навигации и высокую стоимость работы в Арктике.

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