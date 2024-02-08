Пять ритуалов, которые изменят вашу жизнь к лучшему

Жизнь полна смысла и счастья, если придерживаться простых ритуалов. Регулярное выполнение этих пяти практик поможет избавиться от проблем, привлечь позитивные перемены и наполнить свою жизнь смыслом, передают журналисты сайта ftimes.
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