Владельцы Пушкинских карт за год потратили в Казани 110 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» С сентября прошлого года жители Казани в возрасте от 14 до 22 лет приобрели билеты в кино, музеи и на спектакли по Пушкинской карте на 110 млн рублей.
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