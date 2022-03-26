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Сушинский об отмененных голах «Авангарда»: «Хоть я и болею за Омск, там все было четко»

Максим Сушинский считает, что судьи правильно отменили 3 гола «Авангарда».  Это произошло в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:5, 2-2).

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