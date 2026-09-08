MESU Sep 8: 7687 or 7725 — Which Liquidity Goes First? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU is trading around 7,700 after overnight selling pressure, with liquidity sitting on both sides of the current price.
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