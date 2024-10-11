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5 млн рублей заплатят директор и главбух «Телты» по делу о крупной взятке

5 млн рублей заплатят директор и главбух «Телты» по делу о крупной взятке

В Московской области закончился суд над бывшим начальником одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергеем Слюсарем, а также над Алексеем Высоковым и Еленой Гришиной — соответственно гендиректором и главбухом «Телты».

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