Строители пророчат нехватку стройматериалов из-за сдерживания цен

В Российском союзе строителей пытаются убедить, что при обсуждении роста цен на строительные материалы необходимо учитывать объективную картину и задаться вопросом: всегда ли это так плохо? В России появился каталог импортозамещения.
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