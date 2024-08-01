Советник Путина раскрыл, когда Зеленский проведет референдум по передаче территорий России

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. Владимир Зеленский может провести территориальный референдум в 2025 году, поскольку Западу выгодна заморозка конфликта, а сами украинцы уже готовы «уступить» территории ради мира.
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