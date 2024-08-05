Тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО. ТОС-2 «Тосочка» - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
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Тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО. ТОС-2 «Тосочка» - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
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