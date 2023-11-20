Мама выгораживает племянницу, сдавшую сына бабушке: «Раньше в круглосуточных садах дети росли, и никто их матерей кукушками не называл!»— Двоюродная сестра замуж вышла в двадцать лет, в двадцать три родила ребенка, – рассказывает тридцатитрехлетняя Лилия.
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