Мама выгораживает племянницу, сдавшую сына бабушке: «Раньше в круглосуточных садах дети росли, и никто их матерей кукушками не называл!»— Двоюродная сестра замуж вышла в двадцать лет, в двадцать три родила ребенка, – рассказывает тридцатитрехлетняя Лилия.