В Петербурге ученик строительного класса школы №142 победил на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» В Петербурге завершился региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы».
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В Петербурге ученик строительного класса школы №142 победил на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» В Петербурге завершился региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы».