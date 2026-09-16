США готовы обсудить с Китаем общие риски ИИ на переговорах в Нью-Йорке

Министр финансов США Скотт Бессент заявил порталу Axios о готовности американской стороны обсудить с Китаем потенциальные риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ).
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