Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 82-мм минометов «Поднос» группировки войск «Запад» по позициям ВСУ в зоне проведения СВО.
Бойцы ВС РФ накрыли «Подносом» позиции ВСУ в зоне спецоперации
Комментарии
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Семенков Александр
У меня только один вопрос, - зачем писать всякую хрень, - какой и сколько БК, подвозят его, не подвозят, как и кто обнаруживает цели, кто, кому и когда передают целеуказание, какого калибра и что за оружие и т.д. Ещё дайте координаты всех наших позиций!!! ПРОСТО НЕТ СЛОВ. КТО ЭТО ПИШЕТ, - КОНЧЕНЫЕ ИДИОТЫ!!!
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