Бойцы ВС РФ накрыли «Подносом» позиции ВСУ в зоне спецоперации

Семенков Александр

У меня только один вопрос, - зачем писать всякую хрень, - какой и сколько БК, подвозят его, не подвозят, как и кто обнаруживает цели, кто, кому и когда передают целеуказание, какого калибра и что за оружие и т.д. Ещё дайте координаты всех наших позиций!!! ПРОСТО НЕТ СЛОВ. КТО ЭТО ПИШЕТ, - КОНЧЕНЫЕ ИДИОТЫ!!!