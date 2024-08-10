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Политика как она есть

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Бойцы ВС РФ накрыли «Подносом» позиции ВСУ в зоне спецоперации

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Комментарии
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Семенков Александр
У меня только один вопрос, - зачем  писать всякую хрень, - какой и сколько БК, подвозят его, не подвозят, как и кто обнаруживает цели, кто, кому и когда передают целеуказание, какого калибра и что за оружие и т.д. Ещё дайте координаты всех наших позиций!!! ПРОСТО НЕТ СЛОВ. КТО ЭТО ПИШЕТ, - КОНЧЕНЫЕ ИДИОТЫ!!!
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