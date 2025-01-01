«Министерство всего хорошего» Новый российские сериал поражает своим сюжетом. Почему его обязательно стоит увидеть?

В онлайн-кинотеатре Okko начало выходить снятое при поддержке Института развития интернета «Министерство всего хорошего» — сериал, который при первом взгляде хочется назвать российским ответом «Благим знамениям», но который при более детальном рассмотрении оказывается, конечно, вещью в себе.